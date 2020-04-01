"القاصي والداني يعرفون"... قطر ترد بقوة على اتهامها بالتدخل في حرب اليمن

ردت وزارة الخارجية القطرية على اتهامات حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بشأن "دعم قطر لجماعة "أنصار الله" سياسيا وإعلاميا، وتدخلها في حرب اليمن".

وقالت الوزارة، في بيان لها، أمس الثلاثاء، إن "القاصي والداني يعرفون من هم أطراف الصراع في اليمن، وهي الأطراف المستمرة في إذكاء المأساة الإنسانية للشعب اليمني".

وأضاف البيان: "كان أحرى بالسيد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن يوجه طاقاته الإعلامية لدعوة القوى الإقليمية الداخلة في هذه الحرب لإعلاء مصلحة الشعب اليمني وإيقاف هذا الصراع الذي بات عبثيا من خلال الانخراط بجدية في مسار سياسي ضمن أطر الشرعية الدولية والقرارات ذات الصلة".

وأكدت الخارجية القطرية أنها: "لا تكن للشعب اليمني الشقيق إلا كل خير ولن تألوا جهدا في دعم أية مساع إقليمية أو دولية لرفع هذه الغمة عن اليمن".

— وزارة الخارجية - قطر (@MofaQatar_AR) March 31, 2020

وكان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، حذر السلطات القطرية من مشروع تصدير الثورة الإيراني، وذلك بعد أن بات موقف الدوحة "واضحا في التماهي مع المشروع الإيراني في اليمن"، على حد تعبيره.

ويعاني اليمن من فوضى أمنية وسياسية تحت وطأة حرب مستمرة منذ ست سنوات بين القوات الموالية للحكومة مدعومة من تحالف تقوده السعودية باليمن، والحوثيين المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.