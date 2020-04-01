السعودية تحذر من 3 ممارسات في المنزل تؤدي لانتشار "كورونا"

حذرت وزارة الصحة السعودية، مساء أمس الثلاثاء، أفراد المجتمع كافة من بعض الممارسات التي تتم في المنازل هذه الأيام، قد تسهم في سرعة انتشار العدوى بفيروس "كورونا" المستجد.

وأوضحت الوزارة، من خلال "إنفوجرافيك" نشرته عبر حسابها الرسمى على "تويتر" أن "الحلاق والكوافير يسهمون في ذلك نظرا لتكرار استخدام أدوات الحلاقة بين عدة أشخاص، كما أن مندوب التوصيل غير الرسمي يسهم أيضا من خلال عدم تطبيقه إجراءات السلامة الوقائية، وكذلك المعلم الخصوصي يسهم أيضا نظرا لاختلاطه المتكرر مع أشخاص في البيوت خلال فترة عمله".

وأهابت الصحة السعودية بالجميع إلى مساندة الجهود المبذولة للتصدي لفيروس كورونا والقيام بواجبهم الإنساني والوطني للحد من انتشاره.

— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) March 31, 2020

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس الثلاثاء، عن تسجيل 110 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا الجديد، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 1563 حالة منذ ظهور الوباء العالمي

وأوضحت أنه "تم تسجيل 50 حالة شفاء جديدة، ليرتفع عدد المتعافين إلى 165 حالة"، مشيرة إلى "تسجيل حالتي وفاة جديدة ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 10 حالات".

كما أعلنت الوزارة عن توزيع حالات كورونا التي تم الإعلان عنها في المملكة، والتي جاء فيها أن 108 حالات تم رصدها في 15 مدينة سعودية.