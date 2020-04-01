منع دخول شاحنات إيرانية إلى محافظة كربلاء

أعلنت محافظة كربلاء العراقية، اليوم الأربعاء، منع دخول شاحنات تحمل "ألبان إيرانية" إلى المحافظة ضمن إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وقال محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي: "محافظ كربلاء المقدسة يمنع دخول شاحنات تحمل ألبان إيرانية إلى كربلاء حفاظا على حياة المواطنين"، وفقا لـ "السومرية نيوز".

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، أمس الثلاثاء، تسجيل 65 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و4 وفيات ليصبح إجمالي عدد الإصابات 694 وإجمالي عدد الوفيات 50 وفاة.

وتتزايد المخاوف في العراق من تفشي فيروس كورونا على نطاق واسع، واتخذت الحكومة حزمة إجراءات لمواجهة الفيروس، منها حظر التجوال وتعليق الرحلات الجوية وتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.