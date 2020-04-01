المغرب تسجل 21 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" والإجمالي يصل إلى 638

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأربعاء، تسجيل 21 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي المصابين بالفيروس، 638 شخصا.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أنه "جرى تسجيل 21 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى الثامنة من صباح اليوم الأربعاء بتوقيت غرينتش، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في المملكة إلى 638 حالة"، وذلك حسب وكالة الأنباء المغربية.

وأشارت الوزارة إلى أن 36 شخصا توفوا بالفيروس فيما تعافى 24.

ويحاول المغرب الحد من تفشي الوباء، الذي صنفته منظمة الصحة العالمية على أنه جائحة، من خلال عدد من الإجراءات، على رأسها فرض الحجر الصحي، وحالة الطوارئ الصحية من 20 مارس/ آذار وحتى 20 أبريل/ نيسان المقبل.

وقام بإجراءات اقتصادية واجتماعية مصاحبة، كصرف تعويضات مادية للفئات المعرضة للخطر، وتعويض من فقدوا وظائفهم خلال فترة الحجر الصحي، كما صرف 2 مليار درهم (نحو 200 مليون دولار) لتوفير 1000 سرير إضافي للإنعاش، و550 جهاز تنفس صناعي و100 ألف جهاز لأخذ عينات دم وأجهزة تحليل خاصة بفيروس كوفيد-19.