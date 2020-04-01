الكويت... 28 إصابة بكورونا خلال الـ 24 الساعة الماضية

ونقلت صحيفة القبس عن وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 28 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، خلال الـ24 الساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 317 حالة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليومي للوزارة، بأن "الحالات الجديدة المسجلة، تشمل حالة لمواطنة كويتية مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا، وحالتين لهنديين مرتبطين بالسفر إلى الهند".

واعتمدت الحكومة الكويتية حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، أمس الثلاثاء، لمواجهة الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا التي انتشرت في العالم.

وجاءت أبرز التوصيات، التي اعتمدتها الحكومة الكويتية، بمساعدة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة عن طريق تأجيل الأقساط الممولة من صندوق المشروعات ومحفظة التمويل الزراعي.

كما تضمنت التوصيات تقديم قروض بشروط ميسرة وطويلة الأجل للمشاريع، فضلا عن الالتزام بحماية مداخيل المواطنين، ودعم رواتب المسجلين على الباب الخامس في مؤسسة التأمينات.

وترتكز الحكومة الكويتية في تطبيق الحزمة الاقتصادية إلى جملة تصورات تستهدف، "الحرص على المال العام، وترشيد استخدامه، وضمان استمرار عجلة النشاط الاقتصادي، وليس تعويض الشركات أو الأفراد"، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".