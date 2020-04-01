الحكومة البحرينية تدعو من يطبق عليهم الحجر المنزلي إلى فحص جديد

دعت الحكومة البحرينية كل من يطبق عليه الحجر المنزلي من مواطنيها والمقيمين على الأراضي البحرينية إلى أخذ موعد لفحص جديد.

وقالت وزارة الصحة البحرينية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأربعاء، إنه من يطبق عليه الحجر المنزلي يجب أن يأخذ موعدا من أجل فحص جديد.

وقال حساب الوزارة على تويتر: "حرصاً على صحة وسلامة كل من يطبق عليه الحجر الصحي المنزلي وصحة عائلاتهم وكافة المواطنين والمقيمين فإنه يتوجب عليهم قبل انقضاء مدة الحجر التسجيل لموعد فحص ما قبل الخروج من الحجر الإلزامي وذلك بالاتصال على 444".

وزارة الصحة: حرصاً على صحة وسلامة كل من يطبق عليه الحجر الصحي المنزلي وصحة عائلاتهم وكافة المواطنين والمقيمين فإنه يتوجب عليهم قبل انقضاء مدة الحجر التسجيل لموعد فحص ما قبل الخروج من الحجر الإلزامي وذلك بالاتصال على 444 #معاً_ضد_الكورونا #كلنا_فريق_البحرين — وزارة الصحة | مملكة البحرين 🇧🇭 (@MOH_Bahrain) April 1, 2020

وسجلت البحرين إلى الآن 567 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، و4 حالات الوفاة.