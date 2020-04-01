عدم تسجيل عودة لاجئين إلى سوريا من الخارج خلال الــ 24 الساعة الأخيرة

أفاد مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين، اليوم الأربعاء، بعدم تسجيل لاجئين إلى سوريا من أراضي الدول الأجنبية خلال الــ 24 الساعة الأخيرة.

موسكو - سبوتنيك. في هذا السياق، جاء في نشرة المركز الإخبارية بهذا الشأن على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الروسية: "خلال الــ 24 الساعة الأخيرة، لم

تجر عودة أي لاجئ إلى سوريا من أراضي الدول الأجنبية."

وقامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري، خلال الــ 24 الساعة الأخيرة، بحسب النشرة، بتطهير الأراضي من الألغام على مساحة 2.1 هكتار، بالإضافة إلى قيام خبرائها بتدمير 35 عبوة ناسفة.

ويذكر أن نزاعا مسلحا ما زال مستمرا في سوريا منذ عام 2011. وفي نهاية عام 2017، تم الإعلان عن الانتصار على تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا الاتحادية) في سوريا والعراق. وما زالت عمليات مكافحة المسلحين المتشددين مستمرة في عدد من مناطق البلاد. وفي الوقت الحالي، يعتبر تحقيق التسوية السياسية وإعادة إعمار سوريا وعودة اللاجئين والنازحين أمورا ذات أولوية أولى.