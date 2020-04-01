وكالة: لبنان يقر خطة لإعادة نحو 20 ألف شخص عالقين في الخارج

أقرت الحكومة اللبنانية، مساء أمس الثلاثاء، خطة لإعادة نحو 20 ألف لبناني عالقين في الخارج، ويرغبون بالعودة إلى بلدهم الذي أغلق حدوده وفرض تدابير صارمة لمكافحة تفشي وباء فيروس "كورونا".

وقال مجلس الوزراء اللبناني، في بيان له، إنه "تمّت الموافقة على اقتراح اللجنة الوزارية الخاص بآلية عودة اللبنانيين من الخارج، وعلى أن يصار إلى إدخال التعديلات الإضافية التفصيلية في ما يتعلق بتنفيذ هذه الآلية خلال اليومين المقبلين"، مشددا على أن "يبدأ تطبيق هذه الخطة مبدئيا، اعتبارا من يوم الأحد"، وذلك حسب وكالة "رويترز".

من جانبه، تعهد رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، باتخاذ إجراءات حازمة لضمان عودة المغتربين بشكل آمن، معتبرا أن الأوضاع لا تحتمل أي خطوة متعثرة.

وأوضح: "لا يسعنا المغامرة بطريقة غير مدروسة تنسف كل حالة الاحتواء التي نجحنا فيها حتى اليوم، لأن الوضع لا يحتمل خطوة ناقصة في هذا الموضوع، ولا أحد من القوى السياسية يتحمل أن يقال عنه إنه كان السبب في انتشار الوباء في البلاد وانهيار الوضع الصحي، كما حدث في دول كبيرة".

وكشفت صحيفة " الأنباء" الكويتية، اليوم الأربعاء، تفاصيل قضية استعداد المغتربين والطلاب اللبنانيين العودة إلى لبنان من الخارج، وذلك بسبب مخاوف إصابة هؤلاء بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت الصحيفة أن "قضية المغتربين و​الطلاب​ الدارسين في الخارج كانت محور جلسة مجلس الوزراء في بيروت"، مؤكدة ان وزير الخارجية اللبنانية، ​ناصيف حتي،​ قدر أن ما يزيد على 20 ألفا سجلوا أسماءهم للعودة، وهم بين مغترب وطالب.

وبحسب الصحيفة الكويتية، فإن نحو 12 ألفا من أصل طالبي العودة هم من مغتربي ​أفريقيا،​ مقابل ألف طلب من ​الدول العربية​ الخليجية، والباقون من الدول الأوروبية.

وسجلت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأربعاء، 16 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 479 حالة، فيما أعلنت ارتفاع عدد الوفيات إلى 10 حالات.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

وبلغت آخر إحصاءات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم أكثر من 656 ألف إصابة منذ بدء تفشي الوباء كما تجاوز عدد الوفيات 30 ألف.