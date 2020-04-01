الكشف عن الوحدات المسؤولة عن تطبيق قرارات منع التجول في الرياض... صور

نشرت وزارة الحرس الوطني السعودي، مساء اليوم الأربعاء 1 أبريل/نيسان، مجموعة من الصور للوحدات المسؤولة عن تطبيق قرارات منع التجول في الرياض.

وأشارت الوزارة السعودية، وفقا لما نشرته في حسابها الرسمي عبر "تويتر" إلى أن الحرس الوطني يشارك مع القطاعات الأمنية في تطبيق قرار منع التجول بمدينة الرياض.

وأوضحت أن لواء التدخل السريع الخاص الأول التابع للحرس الوطني، هو الذي يتكفل بتطبيق قرارات منع التجول بالرياض.

ويأتي قرار منع التجول، ضمن الإجراءات الاحترازية السعودية لكبح تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" في المملكة.

لواء التدخل السريع الخاص الأول بـ #وزارة_الحرس_الوطني يشارك القطاعات الأمنية في تطبيق قرار #منع_التجول بمدينة الرياض.#كلنا_مسؤول pic.twitter.com/nXEgladPAG — وزارة الحرس الوطني (@sanggovsa) April 1, 2020

​صنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، يوم ‏‏11 آذار/مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية؛ تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.‏