وزير الصحة الجزائري: نحتاج إلى التجربة الصينية في مواجهة كورونا

قال وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد إن بلاده تحتاج إلى التجربة الصينية في مواجهة فيروس "كورونا" المستجد"، لكنها "لا تمتلك يقظتها وقوتها".

وأكد الوزير الجزائري، اليوم الأربعاء، خلال عرضه آخر مستجدات مكافحة فيروس كورونا في المجلس الشعبي الوطني، أن القطاع الصحي في بلاده يعمل بكل

مجهوداته من أجل محاربة هذا الوباء، حسبما نقلت صحيفة "النهار" الجزائرية.

ولفت وزير الصحة إلى أن الصين تمكنت من التحكم في الفيروس وخفض عدد الوفيات والإصابات بعد شهرين من تفشي الفيروس.

وسجلت الجزائر إلى الآن 716 حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد توفي منهم 44 حالة، بينما تمكن 46 شخصا من التعافي من المرض.