إمارة مكة تلزم المطاعم بإجراءات احترازية لمنع انتشار "كورونا"

موسكو - سبوتنيك. وأوضح مدير عام شؤون البلديات عبد الله الزايدي، لوكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الأربعاء، أن أمانة منعت التواصل المباشر مع العميل، والاكتفاء بوضع الطلب أمام الباب وترك مسافة لا تقل عن متر تفصل بين مستلم الطلب وعامل التوصيل.

وأكد الزايدي أن البلديات تعمل على اتخاذ جميع التدابير الوقائية التي تحفظ سلامه المواطن والمقيم، وبما يتماشى مع الإجراءات الصادرة من الجهات المختصة ذات الصلة بمكافحة في انتقال عدوى "كوفيد - 19".

إلى ذلك، دعا وزير الحج والعمرة محمد صالح بنتن، اليوم، دول العالم إلى التريث في إبرام عقود الحج لهذا العام 1441هـ، حتى تتضح الرؤية للوباء وآثاره الحالية والمستقبلية.

وقال: "المملكة مهتمة بسلامة جميع المعتمرين والزوار الموجودين في فنادق العزل الصحي؛ وهم يتمتعون بصحة جيدة".

وذكر أنه، وبناء على الأوضاع الحالية، تتم إعادة المبالغ لمن حصل على تأشيرات العمرة ولم يعتمر بسبب التعليق المؤقت احترازيا.

وكانت السلطات السعودية علقت مناسك العمرة، ومنعت الاعتكاف والافتراش والصلاة الجماعية في الحرم المكي، الذي يعد أقدس بقعة على الأرض بالنسبة للمسلمين، وذلك في إطار مكافحة تفشي جائحة "كورونا".