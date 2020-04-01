الجيش الليبي: بارجة تركية قصفت منطقة العجيلات بصواريخ من البحر

أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم الأربعاء، عن قصف من بارجة تركية في عرض البحر، استهدف منطقة العجيلات غرب العاصمة طرابلس.

ونقلت وسائل إعلام ليبية عن المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، قوله إن "بارجة تركية قامت برماية صواريخ من عرض البحر على منطقة العجيلات دون حدوث أي خسائر".

وأضاف: "إن تدخل القوات البحرية التركية مستمر حيث كان في السابق ترافق البوارج البحرية سفن شحن تقل أسلحة ومعدات عسكرية لإرهابيين ومرتزقة سوريين"، بحسب تعبيره.

— صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) April 1, 2020

وكان المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابع للجيش الليبي أعلن في وقت سابق صباح اليوم، "إسقاط طائرة تركية مسيرة فوق سماء مدينة العجيلات غرب البلاد"، قائلا إن "الدفاعات الجوية للقوات المسلحة الليبية تمكنت من اسقاط الطائرة التركية المسيرة غرب البلاد".

وكانت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية أعلنت، اليوم، عن إسقاط طائرة إماراتية مسيرة، جنوب منطقة "العجيلات" غربي البلاد. وقال الناطق باسم قوات الوفاق، محمد قنونو، إن "الدفاعات الجوية لقوات حكومة الوفاق نجحت في إسقاط طائرة إماراتية مسيرة جنوب العجيلات، دون تفاصيل إضافية".

وتعاني ليبيا انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وبين الغرب حيث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، برئاسة فايز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.