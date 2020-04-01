بعد شكاوى المواطنين... وزير الاتصالات المصري يوضح أسباب بطء الإنترنت

قال وزير الاتصالات المصري الدكتور عمرو طلعت، إن بطء الإنترنت يرجع إلى الأحمال الزائدة على الشبكة المحلية خاصة على الأجهزة التي تنقل البيانات من وإلى مصر.

وأضاف طلعت، خلال مداخلة عبر التلفزيون المصري اليوم الأربعاء، أن "هناك أسباب أخرى لبطء الإنترنت لا تتعلق بالشبكة المحلية وإنما تخص المواقع العالمية التي تعاني من مصاعب تقنية ومن أحمال غير مسبوقة خلال هذه الفترة نتيجة محاولة دخول المصريين وغيرهم من مختلف دول العالم إليها".

وأوضح الوزير أن "زيادة قدرات الشبكة المحلية العام الماضي 6 أضعاف من 5 ميغابت ثانية إلى 30 ميغابت ثانية ساعد في استيعاب الشبكة الأحمال التي تتعرض لها خلال هذه الفترة لمواجهة الظروف الطارئة التي تمر بها مصر ومختلف دول العالم".

وأشار طلعت إلى "قرار وزارة الاتصالات بإضافة 20% مجانا لكل الباقات الخاصة بالإنترنت الثابت لتشجيع المواطنين على البقاء في منازلهم وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا".

وأعلنت وزارة الصحة المصرية أن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء أمس الثلاثاء، هو 710 حالات من ضمنهم 157 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و46 حالة وفاة".