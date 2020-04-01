مصر... اقتراح بتأجيل عودة التعليم الجامعي إلى سبتمبر

قال خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي في مصر، إن الوزارة اتخذت إجراءات استباقية قبل قرار تعليق الدراسة، وكانت على كافة الاستعداد لتدارك الأزمة.

وذكر الوزير أنه تم رفع نحو 80 % من المناهج على مواقع الجامعات، وتفاعل 75 % من الطلاب معها.

وأضاف، في تصريحات إعلامية، أن صحة الطلاب ، تأتي على رأس أولويات الوزارة، مشيرًا إلى أن قرار تأجيل الامتحانات، يتم اتخاذه على حسب المستجدات المتعلقة بأزمة فيروس كورونا.

وأشار إلى أنه وفقا لقرار مجلس الوزراء بمد تعليق الدراسة لمدة 15 يوما، في إطار الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، اتخذت الوزارة قرارا بإلغاء امتحانات منتصف الترم الدراسي، وضم درجاتها إلى الامتحان النهائي، مؤكدًا أنها لم تعقد قبل يوم 30 مايو.

وأوضح أنه من الممكن تأجيل عودة الدراسة في الترم الثاني، ومواعيد الامتحانات إلى شهر سبتمبر، على حسب تطورات الأحداث، مؤكدا أن الوزارة تحرص على إكمال العام الدراسي، وعدم ضياع المناهج والتدريبات العملية على الطلاب.

وناشد الطلاب بعدم الانسياق وراء الشائعات التي يتم تداولها الفترة الحالية، واستغلال البعض الأزمة، لإطلاق أخبار كاذبة هدفها إثارة الذعر والبلبلة في أوساط المجتمع، وأخذ المعلومات الصحيحة من موقع الوزارة فقط.