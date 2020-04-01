الجيش اليمني يسيطر على مواقع في غرب مأرب وجماعة "أنصار الله" تتقدم شمالا

حقق الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الأربعاء، تقدما في محافظة مأرب غربي البلاد إثر مواجهات مع جماعة "أنصار الله" (الحوثيين).

القاهرة – سبوتنيك. وأبلغ مصدر عسكري يمني وكالة "سبوتنيك"، بأن الجيش تمكن من السيطرة على مواقع عدة في ميمنة وميسرة جبال هيلان الاستراتيجية الممتدة بطول 14 كيلو متراً في مديرية صرواح غرب مأرب إثر معارك عنيفة مع "أنصار الله" أوقعت قتلى وجرحى من الطرفين، وخسائر في عتاد كل منهما.

وأضاف أن المعارك لاتزال مستمرة في محيط موقع الأريلات في السلسلة الجبلية الاستراتيجية شمال صرواح.

وتكتسب السيطرة على جبل هيلان أهميةً في تأمين مدينة مأرب التي تبعد عنها عدة كيلو مترات، وتستخدمها "أنصار الله" في شن هجمات صاروخية ومدفعية على مقار قيادة الجيش اليمني في المدينة الغنية بالنفط.

من جهة ثانية، ذكر مصدر عسكري بصنعاء لوكالة "سبوتنيك"، أن "أنصار الله" سيطرت على مواقع للجيش اليمني في مديرية رغوان شمال غربي مأرب، خلال معارك متواصلة لليوم الثاني على التوالي تخللتها هجمات بصواريخ باليستية وطائرات مُسيرة استهدفت مقار وتجمعات للجيش.

وذكر أن تقدم "أنصار الله" في تلك المواقع المحاذية لمحافظة الجوف الحدودية مع السعودية، تحقق عقب سيطرة الجماعة على معسكر لبنات ومواقع أخرى في مديرية خب والشعف بينها جبل الندر شرق مديرية الحزم مركز محافظة الجوف.