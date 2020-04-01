السعودية تسجل 6 وفيات جديدة بفيروس كورونا

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن عدد حالات الوفاة في المملكة ارتفع إلى 16 حالة.

وقال متحدث الصحة السعودية: "تسجيل 6 وفيات جديدة في المملكة، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 16 حالة".

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس الثلاثاء، تسجيل 110 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 1563 حالة منذ ظهور الوباء العالمي، مشيرة إلى أنه "تم تسجيل 50 حالة شفاء جديدة، ليرتفع عدد المتعافين إلى 165 حالة".

كما أعلنت الوزارة تفاصيل حالات كورونا التي تم الإعلان عنها في المملكة، والتي جاء فيها أن 108 حالات تم رصدها في 15 مدينة سعودية.

#عاجل

متحدث الصحة: تسجيل 6 وفيات جديدة في المملكة، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 16 حالة. #واس_عام — واس العام (@SPAregions) April 1, 2020

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 860 ألف مصاب، بينهم أكثر من 42 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 178 ألف شخص.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي كانت تحتل المركز الأول عالميا بأكثر من 81 ألف إصابة، حتى تجاوزتها الولايات المتحدة الأمريكية، التي أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 188 ألف مصاب وأكثر من 4000 حالة وفاة، تليها إيطاليا، في المرتبة الثانية بأكثر من 105ألف إصابة، وأكثر من 12 ألف حالة وفاة، وفقا لإحصائيات اليوم الأربعاء.

وتأتي إسبانيا في المرتبة الثالثة بأكثر من 95 ألفا، قبل الصين التي أصبحت تحتل المرتبة الرابعة عالميا، ثم ألمانيا بأكثر من 71 ألف حالة إصابة، ثم فرنسا التي أصبحت تحتل المرتبة السادسة بأكثر من 52 ألف، وأصبحت إيران في المرتبة السابعة عالميا بأكثر من 44 ألف حالة إصابة، ثم بريطانيا بأكثر من 25 ألف، وسويسرا بأكثر من 16 ألفا، ثم تركيا بأكثر من 13 ألفا، ثم بلجيكا بأكثر من 12 ألف إصابة، ثم مملكة الأراضي المنخفضة (هولندا) بأكثر من 12 ألف إصابة، تليها النمسا بأكثر من 10 آلاف إصابة، ثم كوريا الجنوبية بأكثر من 9 آلاف إصابة.