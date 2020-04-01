الخارجية السودانية: نتواصل مع سفاراتنا بصورة دائمة لمكافحة كورونا

صرحت وزارة الخارجية السودانية أنها تتواصل بشكل دائم مع سفارات السودان حول العالم، ضمن جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السودانية (سونا)، مشيرة إلى أن وزارة الخارجية على تواصل دائم مع بعثاتها في الخارج، وذلك في إطار اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمكافحة جائحة كورونا.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إنها قامت بإحالة تقارير الاجتماعات الصادرة عن المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها، إلى وزارة الصحة الاتحادية، كما قامت بإرسال الاستراتيجية القارية المشتركة لمواجهة جائحة كورونا إلى وزارة الصحة.

ولفتت الوكالة إلى أن وزارة الخارجية السودانية نقلت طلب وزارة الصحة الخاص بتزويدها بأدوات فحص فيروس كورونا والعمل على تدريب فنيي المعامل في المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها.

وأعلن السودان، أمس الثلاثاء، تسجيل الإصابة السابعة على أراضيه بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 860 ألف مصاب، بينهم أكثر من 42 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 178 ألف شخص.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي كانت تحتل المركز الأول عالميا بأكثر من 81 ألف إصابة، حتى تجاوزتها الولايات المتحدة الأمريكية، التي أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 188 ألف مصاب وأكثر من 4000 حالة وفاة، تليها إيطاليا، في المرتبة الثانية بأكثر من 105ألف إصابة، وأكثر من 12 ألف حالة وفاة، وفقا لإحصائيات اليوم الأربعاء.

وتأتي إسبانيا في المرتبة الثالثة بأكثر من 95 ألفا، قبل الصين التي أصبحت تحتل المرتبة الرابعة عالميا، ثم ألمانيا بأكثر من 71 ألف حالة إصابة، ثم فرنسا التي أصبحت تحتل المرتبة السادسة بأكثر من 52 ألف، وأصبحت إيران في المرتبة السابعة عالميا بأكثر من 44 ألف حالة إصابة، ثم بريطانيا بأكثر من 25 ألف، وسويسرا بأكثر من 16 ألفا، ثم تركيا بأكثر من 13 ألفا، ثم بلجيكا بأكثر من 12 ألف إصابة، ثم مملكة الأراضي المنخفضة (هولندا) بأكثر من 12 ألف إصابة، تليها النمسا بأكثر من 10 آلاف إصابة، ثم كوريا الجنوبية بأكثر من 9 آلاف إصابة.