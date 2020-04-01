خبير عسكري: إسرائيل ربما استخدمت مادة سامة في هجوم على حمص السورية

قال العميد علي مقصود الخبير العسكري والاستراتيجي السوري، إن "العدوان الذي قامت به إسرائيل على حمص يأتي بعدما علمت بوصول الدول الكبرى إلى تفاهم لتحقيق تسوية سياسية في سوريا".

وأضاف مقصود في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك"، أن "الأيام القليلة القادمة ستنبيء عن استعادة مدينة إدلب عبر القضاء على جبهة النصرة وعودة بقية الفصائل لتلقي بسلاحها وتسليم نفسها".

وأشار إلى أن "إسرائيل ربما استخدمت نوعا من المواد السامة بكميات قليلة في ظل خلو سوريا تقريبا من وباء كورونا".

وأوضح أن "قصف حمص ما هو إلا تكرار للعملية التي قامت بها الولايات المتحدة بحجة وجود مواد كيميائية في مطار الشعيرات".

وكانت وكالة الأنباء السورية (سانا) قد أعلن أمس الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في سماء مدينة حمص.

وفي السياق، أفاد مصدر أمني سوري رفيع المستوى في تصريح خاص لـ "سبوتنيك"، أمس الثلاثاء، بأن "صواريخ أطلقتها طائرات إسرائيلية من فوق أراضي الجمهورية اللبنانية محاولة استهداف أحد مواقعنا العسكرية في ريف حمص الشرقي وتم تدمير معظمها قبل وصولها إلى هدفها".

وأضاف المصدر أن "العدوان الإسرائيلي تم على أحد المقار العسكرية بريف حمص وتم على موجتين الأولى بـ 8 صواريخ والثانية بـ 4 صواريخ ويجري العمل حاليا على حصر الأضرار".