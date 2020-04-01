عزل بلدة سورية في ريف دمشق بعد حالة وفاة بفيروس كورونا

عزلت السلطات المعنية في سوريا بلدة منين بريف دمشق بسبب مخاوف من انتشار المرض في البلدة بعد أنباء عن عدم التزام أهل السيدة التي توفيت منذ يومين بإجراءات العزل الصحي.

وبحسب "شام إف إم"، قال وزير الصحة السوري نزار يازجي اليوم الأربعاء:

"تم الطلب من السلطات المعنية تطبيق العزل لبلدة منين بريف دمشق لوجود حالة وفاة لامرأة من البلدة بفيروس كورونا (وهي واحدة من الحالات العشر المسجلة في سورية) ونظراً لعدم التزام عائلتها بالعزل وقيامهم بالبيع في محل تجاري للناس".

بدوره قال رئيس بلدية منين بريف دمشق عبد الغني قاسم:

"تم اليوم في بلدة منين دفن المتوفاة بفيروس كورونا، بإشراف طاقم من وزارة الصحة باللباس الواقي الكامل".

وأضاف: "المتوفاة هي إحدى الوفيتين اللتين أعلنت عنهما وزارة الصحة في وقت سابق، مشيرا: "تم تطبيق الحجر الصحي على أقارب وجميع مخالطي المصابة ضمن منازلهم لمدة 15 يوماً، في حين تم العمل على تخفيض حركة الأهالي ضمن البلدة، بإشراف والتعاون مع فريق من وزارة الصحة".

وقال: "بحال ظهور أي أعراض على أحد أهالي البلدة يتم إجراء مسحة له مباشرةً، ويسمح للأهالي التنقل ضمن البلدة فقط للحصول على حاجاتهم الغذائية من السادسة صباحاً وحتى السادسة مساءً، و يسمح لأصحاب المحال الغذائية والخضار بالخروج لتأمين المواد والعودة إلى البلدة".