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16:06 GMT01 أبريل/ نيسان 2020
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    خلال أيام... العراق ينقذ 727 من مواطنيه العالقين في الخارج

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    أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، تسيير رحلة استثنائية هي الأولى من نوعها إلى تركيا، لإجلاء أكثر من 180 عراقيا عالقا، مع جنازتين لمسافرين، بعد رحلات إجلاء 541 مواطنا كانوا عالقين في روسيا، والهند.

    وأكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، تسيير الرحلة الاستثنائية الأولى للخطوط الجوية العراقية من مطار إسطنبول إلى بغداد لإعادة المواطنين العراقيين العالقين في تركيا، وعلى متنها نحو (186) مواطن.

    وأضاف الصحاف، أن الرحلة التي تمت وبالتنسيق مع خلية الأزمة، ووزارة النقل وبمتابعة وزير الخارجية، وسفارة جمهورية العراق في أنقرة، والقنصلية العامة في إسطنبول، وبحضور الكادر الدبلوماسي، تعيد أيضا جنازتين لعراقيين كانا قد سافرا لغرض العلاج.

    وقال الصحاف، في وقت سابق من اليوم، عبر صفحته الرسمية بـ"تويتر": إن "وزارة الخارجية العراقية، وبالتنسيق مع خلية الأزمة ووزارة النقل وبمتابعة السيد وزير الخارجية وسفارة جمهورية العراق في نيودلهي وبحضور السفير والكادر الدبلوماسي تسير رحلتين للخطوط الجوية العراقية لإعادة المواطنين العراقيين العالقين في الهند، وعلى متنها نحو 400 مواطن".

    ويرتفع عدد المواطنين العراقيين المسافرين الذين تم إجلائهم إلى بلادهم، من روسيا، والهند، وتركيا، إلى 727 شخص حتى الآن خلال أسبوع فقط.

    يشار إلى أن الخطوط الجوية العراقية سيرت، يوم الأحد الماضي، رحلة جوية استثنائية لإجلاء المواطنين العراقيين العالقين في روسيا وإعادتهم إلى البلاد.

    وأكد المتحدث بإسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في تصريح خاص لمراسلتنا، الأحد الماضي، أن الرحلة الاستثنائية التي سيرت من العراق لإجلاء المواطنين العراقيين العالقين في موسكو، أقلعت وعلى متنها، 141 شخصا.

    وأوضح الصحاف، أن 17 شخصا ضمن عدد المواطنين العراقيين في رحلة الإجلاء، هم غروب سياحي، و5 دبلوماسيين، والبقية طلاب يدرسون في الجامعات الروسية.

    يذكر أن وزير النقل وجه الناقل الوطني بتهيئة أسطولها لتنفيذ الرحلات الاستثنائية المباشرة وإعادة العراقيين الذين غادروا البلاد خلال الأشهر الثلاثة الماضية ولم يتمكنوا من العودة بسبب إيقاف حركة الطيران وفق قرارات لجنة الأمر الديواني (55) لسنة 2020.

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    الكلمات الدلالية:
    رحلات طيران, الخارجية العراقية, أخبار العالم العربي, فيروس كورونا, العراق
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