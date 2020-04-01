ممثلة كويتية شهيرة تدعو لطرد الوفداين من البلاد أو إلقائهم في الصحراء

أثارت الممثلة الكويتية حياة الفهد، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بدعوتها بلادها إلى ترحيل العمال الأجانب أو نقلهم إلى الصحراء لمواجهة عجز محتمل في القدرة الاستيعابية للمستشفيات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، قالت الممثلة في تصريحات تلفزيونية، إن الكويتيين لن يجدوا مستشفيات لاستقبالهم حال إصابتهم بالمرض.

وتابعت الفنانة "لقد مللنا. لو نمرض لا توجد مستشفيات لاستقبالنا. بلدانهم لا تريدهم، فلماذا نتكفل بهم؟"، مضيفة "يجب نقل الوافدين للخارج أو حتى تركهم في الصحراء".

Kuwaiti Actress "Hayat Al Fahad" under fire after her statement:



"Kick out the expatriates from our country" 👀#حياه_الفهدِ pic.twitter.com/QqKnXPhE93 — Al Bawaba Entz (@AlBawabaEntz) April 1, 2020

وسجلت الكويت 317 إصابة بفيروس كورونا المستجد، بينها حالات لعمال وافدين، وقد تعافى 80 منهم بينما لم تعلن عن أي وفاة ولم تصدر أي تصريحات رسمية حول وجود نقص في أسرة المستشفيات.

وتقدم الكويت العلاج مجانا للمصابين بفيروس كورونا المستجد من مواطنين ووافدين، ويشكل الأجانب نحو 70% من السكان البالغ عددهم نحو أربعة ملايين نسمة.

#حياه_الفهد للأسف الأغلبية فاهم كلامها خطأ وهي كلامها صحيح 100٪ مادمر ديارنا إلا هالعماله السايبة وياليتهم شاكرين للبلد اللي ضافتهم إلا يتمنون زوالها وبدال مايخلصون لها يفسدون فيها كل يوم والثاني ماسكين لهم عماله مفسده ياغش ياسرقة اوبيع ممنوعات وفوق هذا ماخذين الوظايف عن الشباب pic.twitter.com/YZTc2iRrXw — Cokb 🌏 كوكب (@Cokb8) April 1, 2020

ويواجه الملايين من العمال الأجانب في أنحاء الخليج حالة من عدم اليقين مع إعلان هذه الدول إغلاقات شاملة وعدم دفع بعض المشغلين للرواتب أو النظر في إمكانية صرف موظفين، في إطار إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

الجدال في موضوع #حياة_الفهد واللي طرحته امس جدال عقيم مع ناس ما تشوف في #الكويت الا مسلسلات و فاشنستات .. والله الكويت أكبر من ان تحصرونها بشخص فلان و علان — ﮼هيا،الزامل،القحطاني﮼ (@haya_qahtani) April 1, 2020

وهذه ليست المرة الاولى التي تصدر فيها تصريحات في الكويت حول وضع العمال.