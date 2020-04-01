جامعة مصرية تعلن تطوير دائرة جهاز التنفس الصناعي ليكفي أكثر من مريض في نفس الوقت... فيديو

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، اليوم الأربعاء، تطوير جهاز التنفس الصناعي للعمل الآمن والفعال على أكثر من مريض في نفس الوقت.

ونشرت الوزارة فيديو جديدا عبر الصفحة الرسمية بموقع "فيسبوك"، تحت عنوان (جامعاتنا المصرية العريقة تقوم بتطوير جهاز التنفس الصناعي للعمل الآمن والفعال على أكثر من مريض).

ورصد الفيديو قيام جامعة المنصورة بتعديل دائرة جهاز التنفس الصناعي للعمل الآمن والفعال على أكثر من مريض.

وقال الدكتور محمد عطية البيومي، أستاذ طب الأطفال والعناية المركزة بكلية الطب جامعة المنصورة، ونائب رئيس الجامعة: إن "العالم بلا استثناء يواجه مشكلة مرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وسط احتياج متزايد لأجهزة التنفس بالعناية المركزة".

واستعرض البيومي، خلال حديثه في الفيديو، وجود دائرة معدَّلة لأجهزة التنفس الصناعي، تسمح بتوصيل أكثر من مريض على نفس جهاز التنفس الصناعي، مع تحقيق أكبر قدر من الأمان والفاعلية.

وشرح البيومي طبيعة عمل الجهاز ونوعه، موضحا أنه تم الأخذ في الحسبان أن يكون الجهاز كافيا لمريضَين.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية أن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء أمس الثلاثاء، هو 710 حالات من ضمنهم 157 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و46 حالة وفاة".