قطر تضبط مواطنين خالفوا اشتراطات الحجر الصحي

تعود التفاصيل إلى تداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر اختلاط وتزاور عدد من الأشخاص المحجورين بأحد الفنادق، بحسب ما أعلنته الداخلية القطرية.

وقامت الجهات المعنية بالتحقق من صحة مقطع الفيديو وضبط المتهمين وجار عرضهم على النيابة.

ودعت وزارة الداخلية القطرية كافة الأشخاص الموجودين في الحجر الصحي، إلى أهمية الالتزام باشتراطات الحجر الصحي، حفاظًا على سلامتهم وسلامة الآخرين.

وتعود التفاصيل إلى تداول مقطع فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر اختلاط وتزاور عدد من الأشخاص المحجورين بأحد الفنادق، حيث قامت الجهات المعنية بالتحقق من صحة مقطع الفيديو وضبط المتهمين وجارٍ عرضهم على النيابة المختصة #الداخلية_قطر #فيروس_كورونا #سلامتك_هي_سلامتي — وزارة الداخلية - قطر (@MOI_Qatar) April 1, 2020

وأعلنت وزارة الصحة القطرية، مساء أمس الثلاثاء، ارتفاع عدد الوفيات بالمرض المتسبب به فيروس كورونا المستجد إلى اثنتين، مؤكدة تسجيل 88 إصابة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 781، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 62 حالة.

وأصدر مجلس الوزراء القطري قرارا بتمديد تقليص عدد الموظفين المتواجدين بمقار العمل في الجهات الحكومية.