السفير السعودي في الخرطوم يلتقي البرهان لبحث التعاون المشترك

بحث سفير المملكة العربية السعودية بالخرطوم علي حسن بن جعفر، مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، سبل التعاون المشتركة بين البلدين.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن اللقاء جرى في القصر الجمهوري في الخرطوم.

وأضافت: "بحث اللقاء سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين والدفع بها إلى آفاق أرحب وتعزيز التعاون والتنسيق في كافة المجالات على المستويين الإقليمي والدولي بما يحقق المصالح المشتركة لشعبي البلدين الشقيقين".

ولفتت إلى أن البرهان، أدان الهجوم الذي استهدف أمن المملكة العربية السعودية وسلامة شعبها الشقيق، مشيرة إلى أنه يمثل انتهاكا لقواعد القانون الدولي.

وأكد البرهان تضامن السودان حكومة وشعبا مع السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة شعبها.