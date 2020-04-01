إيصال مؤن للعائلات العراقية في لبنان

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في تصريح لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، عن إيصال مؤن غذائية إلى العراقيين الموجودين في لبنان في ظل الأزمة التي يشهدها العالم إثر حظر التجوال الوقائي بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الصحاف، أن سفارة جمهورية العراق في بيروت، قامت بإيصال مؤن غذائية إلى قرابة 120 عائلة عراقية في لبنان.

وذكر الصحاف، أن موظفي القسم القنصلي، ومعهم القائم بالأعمال العراقي، قاموا بإيصال المؤن الغذائية إلى العائلات العراقية في بيروت.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية العراقية، تسيير رحلة استثنائية هي الأولى من نوعها إلى تركيا، لإجلاء أكثر من 180 عراقيا عالقا، مع جنازتين لمسافرين، بعد رحلات إجلاء 541 مواطنا كانوا عالقين في روسيا، والهند.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، تسيّر الرحلة الاستثنائية الأولى للخطوط الجوية العراقية من مطار اسطنبول إلى بغداد لإعادة المواطنين العراقيين العالقين في تركيا، وعلى متنها نحو (186) مواطن.

وأضاف الصحاف، أن الرحلة التي تمت وبالتنسيق مع خلية الأزمة، ووزارة النقل وبمتابعة وزير الخارجية، وسفارة جمهورية العراق في أنقرة، والقنصلية العامة في اسطنبول، وبحضور الكادر الدبلوماسي، تعيد أيضا ً جنازتين لعراقيين كانا قد سافرا لغرض العلاج.

وقال الصحاف، اليوم، عبر صفحته الرسمية في "تويتر": إن "وزارة الخارجية العراقية، وبالتنسيق مع خلية الأزمة ووزارة النقل وبمتابعة السيد وزير الخارجية وسفارة جمهورية العراق في نيودلهي وبحضور السفير والكادر الدبلوماسي تسير رحلتين للخطوط الجوية العراقية لإعادة المواطنين العراقيين العالقين في الهند، وعلى متنها نحو 400 مواطن".

ويرتفع عدد المواطنين العراقيين المسافرين الذين تم إجلائهم إلى بلادهم، من روسيا، والهند، وتركيا، إلى 727 شخص حتى الآن خلال أسبوع فقط.

ويشار إلى أن الخطوط الجوية العراقية سيرت، يوم الأحد الماضي، رحلة جوية استثنائية لإجلاء المواطنين العراقيين العالقين في روسيا وإعادتهم إلى البلاد.

وكان الصحاف أكد في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، الأحد الماضي، أن الرحلة الاستثنائية التي سيرت من العراق، لإجلاء المواطنين العراقيين العالقين في موسكو، أقلعت وعلى متنها، 141 شخصا.

وأوضح الصحاف، أن 17 شخصا ضمن عدد المواطنين العراقيين في رحلة الإجلاء، هم جروب سياحي، و5 دبلوماسيين، والبقية طلاب يدرسون في الجامعات الروسية.