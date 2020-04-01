الإمارات... محمد بن راشد يجتمع "عن بعد" مع وزير الخارجية ومجموعة من السفراء... فيديو

عقد نائب رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الأربعاء، اجتماع عمل "عن بعد" مع وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، وعدد من سفراء دولة الإمارات المعتمدين في الخارج من خلال تقنية الفيديو.

وذكر موقع "الاتحاد"، اليوم الأربعاء،:

"ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اجتماعاً عن بُعد مع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي وعدد من سفراء دولة الإمارات المعتمدين في الخارج من خلال تقنية الفيديو، اطلع سموه خلاله على أوضاع السلك الدبلوماسي والقنصلي لدولة الإمارات في عدد من الدول في ظل الجهود العالمية المبذولة لاحتواء تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)".

وأضاف الموقع: "كما اطلع سموه على مختلف الإجراءات والتدابير الوقائية التي اتخذتها سفارات الدولة في الخارج لضمان أمن وسلامة المواطنين في الدول المضيفة، من طلبة ومرضى وزوار، والتواصل معهم ومتابعة شؤونهم والاطمئنان على صحتهم، وتلبية كافة احتياجاتهم، وكذلك الدور الذي تقوم به بعثات الدولة الدبلوماسية في توفير كل أشكال الدعم والمساعدة للمجتمعات المحلية، بما يعكس رسالة الإمارات الإنسانية التي تمد يد العون لكل الشعوب دون التمييز على أساس العرق أو اللون أو المعتقد، وبمعزل عن أية اعتبارات سياسية".

وكان نائب رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قد دعا اليوم الأربعاء، جميع دول العالم إلى تدشين منظومة تعاون فعالة جديدة، خاصة في القطاعات الصحية والاقتصادية والسياسية، على خلفية تفشي فيروس كورونا.

وكتب في تغريدة له عبر "تويتر": "رسالتنا لجميع دول العالم؛ نحن أقوى مجتمعين ومتحدين ومتعاونين، والعالم بعد هذا الوباء يحتاج لمنظومة تعاون صحي واقتصادي وسياسي مختلفة وسريعة، ومواكبة لأحداث يمكن أن تشل حركة العالم في أسابيع".