الجيش اليمني: مقتل 3 من الحوثيين واغتنام زورق بعملية بحرية في الحديدة

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الأربعاء، تنفيذ عملية بحرية في عمق مناطق سيطرة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة الحديدة، غربي اليمن.

القاهرة – سبوتنيك. نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض، عن مصدر عسكري، إن "التشكيل البحري بالمنطقة العسكرية الخامسة نفذ عملية إغارة ناجحة في عمق مناطق الحوثيين، بالقرب من منطقة اللحية التابعة لمديرية الزهرة (شمال الحديدة)".

وأكد "الاستيلاء على أحد زوارق الحوثيين وقتل ثلاثة منهم، وأسر سائق الزورق".

من جهة ثانية، اتهمت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، القوات المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، بإطلاق 15 قذيفة هاون على غرب مثلث العدين وأماكن متفرقة في مديرية حيس جنوب شرقي الحديدة.

وأضاف أن القوات المشتركة قصفت بـ10 قذائف مدفعية، جنوب شرقي مديرية حيس.

وأشارت إلى تعرض مزارع في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا جنوب الحديدة، إلى استهداف بـ11 قذيفة مدفعية وأسلحة رشاشة ثقيلة.