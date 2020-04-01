الجزائر... ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 847 وتسجيل 14 حالة وفاة جديدة

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، مساء اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا إلى 846 إصابة وتسجيل 14 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

أفادت صحيفة "النهار"، مساء اليوم الأربعاء، بأن الوزارة الجزائرية أصدرت بيانا أكدت من خلاله تسجيل 131 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية فقط.

وأوضحت الصحيفة أن عدد الوفيات منذ تفشي فيروس كورونا في البلاد وصل إلى 58 وفاة، أما الوفيات الـ14 التي تم تسجيلها خلال الـ24 ساعة الماضية، فتم رصدها في مدينة الجزائر العاصمة بخمس حالات، وفاة في الجزائر العاصمة، و3 حالات بالبليدة، ووفاة واحدة في كل من غرداية أم البواقي، وغيليزان، وعين تيموشنت بالإضافة إلى حالة واحدة في كل من المدية وتيزي وزو.

ونوهت وزارة الصحة الجزائرية إلى أنه قد ارتفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 64 حالة منذ تفشي فيروس كورونا بالجزائر، حيث تماثلت للشفاء خلال الـ24 ساعة المنصرمة 18 حالة كانت مصابة بالفيروس.

عالميًا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 850 ألف إصابة، و42 ألف حالة وفاة، فيما اقترب عدد المتعافين من 180 ألفًا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف فبراير/ شباط، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وبلغت الإصابات 190 ألفا في الولايات المتحدة و105 آلاف في إيطاليا و102 ألف في إسبانيا، إلى جانب الآلاف في نحو 190 دولة ومنطقة أخرى.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

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يتبع...