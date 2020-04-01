مصر تسجل 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي يرتفع إلى 779 حالة و52 وفاة

بلغ عدد الحالات التي ثبت إصابتها بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد 19) في مصر 779 حالة، بعد تسجيل 69 إصابة اليوم، بينما بلغت الوفيات 59 حالة، بعد وفاة ستة مصابين اليوم.

القاهرة – سبوتنيك. وبحسب بيان صادر عن وزارة الصحة اليوم الأربعاء فقد تم:

"تسجيل 69 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية".

وأشار البيان إلى "وفاة 6 حالات بينهم أردني الجنسية و5 مصريين".

وأوضح البيان أن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 779 حالة من ضمنهم 179 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 52 حالة وفاة".

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.