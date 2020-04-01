روسيا وتركيا تجريان دوريات مشتركة في محافظة حلب السورية

أعلن مدير مركز المصالحة الروسي، أوليغ جوراليف، اليوم الأربعاء، بأن تركيا وروسيا أجرتا دوريات مشتركة في محافظة حلب السورية.

موسكو - سبوتنيك وأوضح جوراليف، بأن: "دورية منسقة جرت مع القوات المسلحة التركية على طريق - بئر الصباح - خربة الشيخ عيسى - في محافظة حلب".

بالإضافة إلى ذلك، قام الطيران الحربي بطلعات جوية على خط: مطار كويرس - مطار ميتراس - عين عيسى - مطار المحمودلي - مطار كويرس.

وقال جورافليف، أنه لم يسجل خلال الـ24 ساعة الماضية أي قصف من قبل الجماعات المسلحة غير الشرعية التي تسيطر عليها تركيا. وفي الوقت نفسه، تم تسجيل سقوط قذيفتين على منطقة خراب الشيخ في محافظة اللاذقية وسراقب في محافظة إدلب، من مواقع التنظيمات الإرهابية "جبهة النصرة" و"الحزب الإسلامي التركستاني" (المحظوران في روسيا).