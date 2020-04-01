المملكة تقصر هذه المهنة على السعوديين وتتوعد المخالفين

أعلنت الحكومة السعودية في بيان، أنها ستقصر العمل في شركات نقل الركاب من خلال خدمة التطبيقات الذكية على السعوديين.

ويهدف القرار إلى خلق المزيد من فرص العمل للسعوديين، ومساعدة الشباب على تحسين دخلهم والإسهام في دعم الاقتصاد السعودي.

م. الراجحي يصدر قرارًا بقصر ممارسة نشاط نقل الركاب من خلال خدمة توجيه المركبات بالتطبيقات الذكية على السعوديين. pic.twitter.com/mfuHNTQWYc — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@Mhrsd_sa) April 1, 2020

وشددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على ضرورة العمل بموجب هذا القرار.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم تطبيق العقوبات على المنشآت المخالفة وفق جدول المخالفات والعقوبات الصادر بالقرار الوزاري الخاص بهذا الصدد.