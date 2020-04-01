المغرب… 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا والحصيلة 654 حالة

سجل المغرب 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا لترتفع الحصيلة المسجلة، مساء اليوم الأربعاء، إلى 53 شخصا والحصيلة الإجمالية إلى 654 حالة.

نواكشوط ـ سبوتنيك. وحسب بيان وزارة الصحة المغربية، سجلت حالتي وفاة جديدتين تضافان لحالة وفاة سجلت الأربعاء، ويصبح العدد الإجمالي للوفيات 39 حالة وفاة.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 21 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي المصابين بالفيروس، 638 شخصا.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أنه "جرى تسجيل 21 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى الثامنة من صباح اليوم الأربعاء، بتوقيت غرينتش، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في المملكة إلى 638 حالة"، وذلك حسب وكالة الأنباء المغربية.

ويحاول المغرب الحد من تفشي الوباء، الذي صنفته منظمة الصحة العالمية على أنه "جائحة"، من خلال عدد من الإجراءات، على رأسها فرض الحجر الصحي، وحالة الطوارئ الصحية من 20 مارس/ آذار وحتى 20 أبريل/ نيسان المقبل.

وقامت المملكة المغربية بإجراءات اقتصادية واجتماعية مصاحبة، كصرف تعويضات مادية للفئات المعرضة للخطر، وتعويض من فقدوا وظائفهم خلال فترة الحجر الصحي، كما صرف 2 مليار درهم (نحو 200 مليون دولار) لتوفير 1000 سرير إضافي للإنعاش، و550 جهاز تنفس صناعي و100 ألف جهاز لأخذ عينات دم وأجهزة تحليل خاصة بفيروس كوفيد-19.

وكانت بداية ظهور فيروس كورونا في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي كانت تحتل المركز الأول عالميا بأكثر من 81 ألف إصابة، حتى تجاوزتها الولايات المتحدة الأمريكية، التي أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 188 ألف مصاب وأكثر من 4000 حالة وفاة، تليها إيطاليا، في المرتبة الثانية بأكثر من 105ألف إصابة، وأكثر من 12 ألف حالة وفاة، وفقا لإحصائيات اليوم الأربعاء.