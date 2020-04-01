قطر تسجل 54 إصابة جديدة بكورونا و9 حالات شفاء

وذكرت صحيفة "الشرق"، مساء اليوم، الأربعاء، أن وزارة الصحة العامة القطرية أعلنت، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 54 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و9 حالات تماثلت للشفاء من المرض في قطر.

ونقلت الصحيفة عن وزارة الصحة في بيان لها، أن بعض حالات الإصابة الجديدة ترتبط بالمسافرين الذين عادوا إلى دولة قطر وأخرى لمخالطين، في وقت تم إدخال الحالات المصابة الجديدة تحت العزل الصحي التام، حيث يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.

وأشار بيان وزارة الصحة القطرية إلى أنه مع تماثل 9 حالات جديدة للشفاء، يصل إجمالي حالات الشفاء من فيروس كورونا في قطر إلى 71 حالة.

ونوهت الوزارة القطرية في بيانها إلى أنها مستمرة في توسيع دوائر البحث والتقصي وإجراء الفحوصات اللازمة لكافة المواطنين القادمين من السفر، إضافة إلى جميع الأفراد المخالطين للحالات المصابة.

وفي السياق نفسه، قررت قطر اليوم الأربعاء تمديد قرار إيقاف الرحلات القادمة، عدا الترانزيت والشحن الجوي، بسبب مخاوف تفشي فيروس كورونا.

ومددت قطر إغلاق المنطقة الصناعية في العاصمة الدوحة، حيث أعلنت السلطات إصابة العشرات بالفيروس. وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وقالت اللجنة العليا القطرية لإدارة الأزمات إنه "حفاظا على أمن وسلامة سكان الجزء المغلق من المنطقة الصناعية، فقد تقرر تمديد الإغلاق مع ضمان استمرار تدفق المواد الغذائية والطبية إلى المنطقة".

وكانت بداية ظهور فيروس كورونا في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي كانت تحتل المركز الأول عالميا بأكثر من 81 ألف إصابة، حتى تجاوزتها الولايات المتحدة الأمريكية، التي أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 188 ألف مصاب وأكثر من 4000 حالة وفاة، تليها إيطاليا، في المرتبة الثانية بأكثر من 105ألف إصابة، وأكثر من 12 ألف حالة وفاة، وفقا لإحصائيات اليوم الأربعاء.