الرئيس التونسي يستنكر استهداف "الحوثيين" للأراضي السعودية بصاروخين

أعرب الرئيس التونسي قيس سعيد، عن استنكار بلاده لإطلاق جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) صاروخين بالستيين على المملكة.

وتلقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالا هاتفيا اليوم الأربعاء من الرئيس التونسي قيس سعيد، استعرض خلاله الجانبان التطورات الراهنة التي يشهدها العالم بسبب تفشي جائحة كورونا المستجد، وبحثا أوجه التعاون والتنسيق بين البلدين لمكافحة انتشاره، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

#عاجل#خادم_الحرمين_الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية التونسية، ويستعرضان التطورات الراهنة التي يشهدها العالم بسبب تفشي جائحة #كورونا المستجد، وبحث أوجه التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لمكافحة انتشاره.https://t.co/4B410xBiqX#واس pic.twitter.com/XMitNlcrYl — واس الأخبار الملكية (@spagov) April 1, 2020

كما أشاد الرئيس التونسي بنتائج قمة مجموعة العشرين الاستثنائية التي ترأسها الملك سلمان، في سبيل تنسيق الجهود العالمية لمكافحة جائحة كورونا.

وكانت جماعة "أنصار الله" أعلنت يوم الأحد، الماضي تنفيذ قواتها المسلحة عملية عسكرية كبرى داخل الأراضي السعودية، حيث قصفت "أهدافا حساسة" في الرياض وجيزان ونجران وعسير بعدد كبير من الصواريخ والطائرات المسيرة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث قوله، إن "الدفاعات الجوية السعودية اعترضت صاروخين باليستيين ليل السبت أطلقهما المسلحون الحوثيون اليمنيون المتحالفون مع إيران صوب العاصمة الرياض ومدينة جازان في جنوب المملكة".

ويعاني اليمن من فوضى أمنية وسياسية تحت وطأة حرب مستمرة منذ ست سنوات بين القوات الموالية للحكومة مدعومة من تحالف تقوده السعودية باليمن، والحوثيين المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.