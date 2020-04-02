طيران الإمارات تحصل على إذن لتنظيم رحلات للركاب بدءا من 6 أبريل

أعلن رئيس هيئة دبي للطيران المدني، أحمد بن سعيد آل مكتوم، اليوم الخميس، أن شركة طيران الإمارات حصلت على موافقة السلطات المختصة في دولة الإمارات للبدء بتشغيل عدد من رحلات الركاب اعتبارا من 6 نيسان/ أبريل الجاري.

ونشر المسؤول الإماراتي تغريدتين على صفحته الشخصية في "تويتر" قال فيهما: "حصلت طيران الإمارات على موافقة السلطات المختصة في دولة الإمارات للبدء في تشغيل عدد من رحلات الركاب اعتباراً من 6 نيسان/ أبريل".

حصلت طيران الإمارات على موافقة السلطات المختصة في دولة الإمارات للبدء في تشغيل عدد من رحلات الركاب اعتباراً من 6 أبريل.وستنقل هذه الرحلات مسافرين من الزوار والمقيمين في الدولة الراغبين في العودة إلى بلدانهم. و ستستخدم الإمارات للشحن الجوي هذه الرحلات لدعم التجارة والمجتمعات. 1/2 pic.twitter.com/maiR19Yuun — HH Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum (@HHAhmedBinSaeed) April 2, 2020

وأضاف "ستنقل هذه الرحلات مسافرين من الزوار والمقيمين في الدولة الراغبين في العودة إلى بلدانهم. وستستخدم الإمارات للشحن الجوي هذه الرحلات لدعم التجارة والمجتمعات".

وتابع "تتطلع طيران الإمارات إلى استئناف خدمات الركاب تدريجيًا، بما يتلاءم مع رفع القيود المفروضة على السفر والتشغيل".