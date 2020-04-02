قرقاش: يجب الجمع بين وقاية المجتمع ومواصلة العمل

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن أزمة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، لها أبعاد اقتصادية واجتماعية.

وكتب قرقاش، على "تويتر"، اليوم الخميس: "أزمة فيروس كورونا أزمة صحية ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية حيوية".

وشدد قرقاش على ضرورة أن يكون شعار كل شخص في هذا الوقت هو العطاء في العمل والبقاء في المنزل، إذا كان ذلك ممكنا.

وكتب: "عطاء في عملي وسلامة في بيتي... يمثل التوجه المتوازن والسليم في الجمع بين الوقاية المجتمعية واستدامة الأعمال"، مضيفا: "لابد لنا من المواءمة الدقيقة بين الهدفين للتصدي لهذا التحدي".

ويبلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، في الإمارات 814 حالة، حسب وكالة الأنباء الإماراتية، بينهم حالتي وفاة.

أزمة فيروس كورونا أزمة صحية ذات أبعاد إقتصادية واجتماعية حيوية.#عطاء_في_عملي_وسلامة_في_بيتي يمثل التوجه المتوازن والسليم في الجمع بين الوقاية المجتمعية واستدامة الأعمال.

لابدّ لنا من المواءمة الدقيقة بين الهدفين للتصدي لهذا التحدي. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) April 2, 2020

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 937 ألف مصاب، بينهم أكثر من 47 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 195 ألف شخص.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي كانت تحتل المركز الأول عالميا بأكثر من 81 ألف إصابة، حتى تجاوزتها الولايات المتحدة الأمريكية، التي أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 215 ألف مصاب وأكثر من 5100 حالة وفاة، تليها إيطاليا، في المرتبة الثانية بأكثر من 110 ألف إصابة، وأكثر من 13 ألف حالة وفاة، وفقا لإحصائيات اليوم الخميس.

وتأتي إسبانيا في المرتبة الثالثة بأكثر من 104 آلاف، قبل الصين التي أصبحت تحتل المرتبة الرابعة عالميا، وأكثر من 9 آلاف حالة وفاة، ثم ألمانيا بأكثر من 77 ألف حالة إصابة، ونحو 1000 حالة وفاة، ثم فرنسا التي أصبحت تحتل المرتبة السادسة بأكثر من 56 ألف مصاب، وأكثر من 4 آلاف حالة وفاة، وأصبحت إيران في المرتبة السابعة عالميا بأكثر من 47 ألف إصابة، وأكثر من 3 آلاف وفاة، ثم بريطانيا بأكثر من 29 ألف إصابة، وأكثر من 2300 حالة وفاة، وسويسرا بأكثر من 17 ألف إصابة، ثم تركيا بأكثر من 15 ألفا، ثم بلجيكا بأكثر من 13 ألف إصابة، ثم مملكة الأراضي المنخفضة (هولندا) بأكثر من 13 ألف إصابة، تليها النمسا بنحو 11 ألف إصابة، ثم كوريا الجنوبية بنحو 10 آلاف إصابة.