وزير السياحة المصري يكشف حجم الخسائر الناتجة عن إجراءات مواجهة كورونا

كشف وزير السياحة والآثار المصري خالد العناني عن حجم الخسائر التي تسببت بها الإجراءات الحكومية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال العناني خلال اتصال هاتفي مع البرنامج التلفزيوني "يحدث في مصر" إن هذه الإجراءات كبدت قطاع السياحة خسائر بالمليارات.

ووجه العناني رسالة شكر للأطباء وأطقم التمريض من خلال إضاءة الهرم الأكبر "خوفو" في منطقة أهرامات الجيزة، والعبارات التي أضاءت واجهة الهرم وكانت عبارة عن: "خليك في البيت.. شكرًا لمن يحمينا".

وأوضح الوزير المصري أن الإجراءات الوقائية ضد كورونا جعلتنا نخسر مليارات في قطاع السياحة، ولكن هذا لا يساوي شيئًا مقابل صحة وحياة المصريين.

ومن جانبه أشار اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن الوفد السياحي الأخير في "الغردقة" رفض، أمس "الأربعاء"، مغادرة المدينة، وتمسك بالبقاء في مصر، حيث أكد أفراد الوفد أن مصر أكثر أمنًا من بلادهم في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف حنفي أن المواطنين في المحافظة دائمًا ملتزمون بالتعليمات، مشيرًا إلى أن الأجهزة المعنية في المحافظة قامت بتعقيم جميع المناطق والمنشآت السياحية حتى "حلايب".

وبلغ عدد الحالات التي ثبت إصابتها بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد 19) في مصر 779 حالة، بعد تسجيل 69 إصابة، أمس الأربعاء، بينما بلغت الوفيات 59 حالة، بعد وفاة ستة مصابين.

وأشار بيان صادر عن وزارة الصحة، أمس الأربعاء، إلى "وفاة 6 حالات بينهم أردني الجنسية و5 مصريين".