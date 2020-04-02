الكويت تسجل 25 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 342 حالة

سجلت دولة الكويت، اليوم الخميس، 25 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع بذلك إجمالي الحالات إلى 342 حالة.

جاء ذلك على لسان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، عبد الله السند، في المؤتمر الصحفي اليومي الـ 29 للوزارة، والذي أوضح فيه أن الحالات موزعة على ست حالات مرتبطة بالسفر، هي أربع حالات لمواطنين كويتيين مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة وحالة لمواطن كويتي مرتبطة بالسفر إلى فرنسا وحالة لمقيمة من الجنسية الفلبينية مرتبطة بالسفر إلى فرنسا، حسبما نقلت صحيفة الوطن الكويتية.

وأضاف السند أن الحالات المخالطة لحالات مرتبطة بالسفر عددها تسع حالات هي سبع حالات لمقيمين من الجنسية الهندية مخالطين لحالة تحت التقصي الوبائي، وحالة لمقيم من الجنسية البنغلاديشية مخالطة لحالة تحت التقصي الوبائي وحالة لمقيم من الجنسية الهندية مخالطة لحالة مرتبطة بالسفر إلى الهند.

وأوضح الوزير أن الحالات تحت التقصي الوبائي بلغ عددها عشر هي ست حالات لمقيمين من الجنسية الهندية وثلاث حالات لمقيمين من الجنسية البنغلاديشية وحالة لمقيم من الجنسية المصرية.

وكان وزير الصحة باسل الصباح أعلن، صباح اليوم، شفاء حالة واحدة لمواطن كويتي من كورونا ليصل مجموع من أعلن شفاؤهم من المرض إلى 81 حالة.

أما بالنسبة للحالات التي تتلقى الرعاية الطبية والصحية في أحد مستشفيات وزارة الصحة فقد بلغ 261 حالة، في حين بلغ عدد الحالات في العناية المركزة 15 حالة موزعة على خمس حرجة وعشر مستقرة.

وفيما يخص مراكز الحجر الصحي المؤسسي، فقد بقي إجمالي عدد الذين أنهوا فترة الحجر الصحي المقررة عند 911 شخصا بعد القيام بكل الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس.

وجدد دعوة وزارة الصحة للمواطنين والمقيمين الكرام إلى الالتزام بكل القرارات والتوصيات الصادرة من الجهات الرسمية في الدولة وتوصيات منظمة الصحة العالمية واتباع استراتيجية التباعد الاجتماعي لتقليل فرص الإصابة وانتشار العدوى بين المخالطين واحتواء انتشار الفيروس والقضاء عليه.