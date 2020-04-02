فلسطين: تسجيل 21 إصابة جديدة بكورونا لعمال عائدين من إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لعمال عائدين من إسرائيل.

وقال مدير عام الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة كمال الشخرة، في المؤتمر الصحفي الدوري حول تطورات فيروس "كورونا" في فلسطين، اليوم، إن من بين الإصابات الـ21 الجديدة، 9 من محافظة القدس، و11 من محافظة رام الله، وحالة واحدة من الخليل.

وأضاف الشخرة أن "إجمالي عدد الإصابات في فلسطين بلغ 155 إصابة".

وأوضح أن "القدس تصدرت عدد الحالات المصابة بعدد 59 حالة، نابلس 2، غزة 12، الخليل حالتين".

كما حذر الشخرة من كارثة حقيقية في حال عدم التزام العاملين وذويهم بالحجر المنزلي، داعيا جميع المواطنين إلى البقاء في منازلهم والتقيد بالاجراءات الاحترازية والوقائية.

عالميًا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 940 ألف إصابة، ونحو 47 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 196 ألفا.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد صنفت، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.