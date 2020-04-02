لبنان: ارتفاع عدد إصابات الكورونا إلى 494 بعد تسجيل 15 حالة جديدة

أعلنت ​وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في لبنان إلى 494 حالة بعد الكشف عن 15 حالة جديدة.

وأصدرت وزارة الصحة بيانا جاء فيه: "حتى تاريخ 2/4/2020 بلغ عدد الحالات المثبت مخبريا إصابتها بفيروس كورونا في ​مستشفى​ بيروت الحكومي الجامعي ومختبرات ​المستشفيات​ الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة 494 حالة بزيادة 15 حالة عن يوم أمس، علما أن عدد الفحوصات التي أجريت في ​الساعات​ الأربع والعشرين الماضية بلغ 539 فحصا".

وأضاف البيان: "تم تسجيل 4 ​وفيات​ جديدة بالفيروس، ليصبح عدد الوفيات حتى تاريخه ست عشرة وفية".

وأعلنت الحكومة اللبنانية فرض حظر تجول في البلاد، ضمن الإجراءات المتبعة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19"، الذي تحول إلى وباء عالمي.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، أن الحكومة اللبنانية قررت تمديد فترة التعبئة العامة بالبلاد حتى 12 أبريل/ نيسان المقبل، وذلك ضمن الإجراءات التي اتخذتها للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.