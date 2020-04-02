البحرين... الملك يسمح للنيابة العامة باستخدام وسائل التقنية الحديثة في التحقيق مع المتهمين

أصدر ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، القانون رقم (7) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، والذي تضمن السماح بالتحقيق مع المتهمين بوسائل التقنية الحديثة.

ونقلت صحيفة "الأيام" البحرينية نص القانون، والذي اشتمل في المادة الأولى منه على تعديل عدد من مواد قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 ومنها المادة 82، التي عدلت فقرتها الثالثة لتصبح على الشكل التالي:

مادة (82) الفقرة الثالثة

"ومع ذلك يجوز للنيابة العامة تسجيل إجراءات التحقيق ومجرياته كافة صوتياً ومرئياً، ولها إذا تعذر حضور شاهد أو متهم أن تلجأ إلى استعمال وسائل التقنية والنقل الأثيري في سماع أقواله أو استجوابه عن بعد، وعرض ومشاهدة هذه الإجراءات لمقتضيات التحقيق، مع مراعاة الضمانات المقررة في القانون".

وتأتي هذه الخطوة في ظل تفشي وباء كورونا المستجد في معظم أنحاء العالم بإجمالي حالات إصابة تقترب من المليون حالة، ووفيات تجاوزت الـ48 ألف.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البحرين 635 إصابة، فيما تم تسجيل 4 حالات وفاة فقط.