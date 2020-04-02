لأسباب تتعلق بالصالح العام... مصر تقرر إبعاد نيجيريين اثنين خارج البلاد

قررت السلطات المصرية، اليوم الخميس، إبعاد نيجيريين اثنين خارج البلاد، وقالت إن القرار جاء لأسباب تتعلق بالصالح العام.

وبحسب ما جاء في صحيفة "الوقائع المصرية" الرسمية، فقد أصدرت وزارة الداخلية المصرية، قرارًا بإبعاد Ajewole Ibrahim Sonubi وIdris Adegboyega Kareem نيجيريي الجنسية، خارج البلاد لأسباب "تتعلق بالصالح العام".

ونشر القرار في عدد "الوقائع المصرية" الصادر، اليوم الخميس، وهي الجريدة الرسمية التي تنشر بها قرارات الحكومة وخلافه بموجب القانون.