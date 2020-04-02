السعودية تحظر التجوال 24 ساعة في مكة والمدينة

أعلن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، اليوم الخميس، منع التجول في مدينتي مكة والمدينة على مدى 24 ساعة يوميا اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، قال المسؤول إنه "تقرر منع التجول في أرجاء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كافة على مدى (24) ساعة يومياً، مع استمرار منع الدخول إليها أو الخروج منها، وذلك اعتبارًا من تاريخه وحتى إشعار آخر".

#عاجل

مصدر مسؤول بوزارة الداخلية : منع التجول في أرجاء مدينتي #مكة_المكرمة و #المدينة_المنورة كافة على مدى ( 24 ) ساعة يومياً اعتبارًا من اليوم وحتى إشعار آخر. #كلنا_مسؤول #واس_عام pic.twitter.com/7idZL9apha — واس العام (@SPAregions) April 2, 2020

وتابع "يسمح في أضيق نطاق لسكان أحياء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بالخروج من منازلهم لقضاء الاحتياجات الضرورية فقط مثل الرعاية الصحية والتموين؛ وذلك داخل نطاق الحي السكني الذي يقيمون فيه، خلال الفترة من الساعة السادسة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا".

وأوضح "يسمح أيضا للراغبين في استخدام الخدمات البنكية وأجهزة الصراف الآلي وفق آلية تحددها مؤسسة النقد العربي السعودي بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والصحة".

وأشار إلى "منع ممارسة العمل بأي أنشطة تجارية داخل الأحياء السكنية بمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، عدا عمل الصيدليات ومحلات بيع المواد التموينية ومحطات الوقود والخدمات البنكية".

وأضاف "يتم قصر التنقل بالسيارات داخل الأحياء السكنية بمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة على شخص واحد فقط، بالإضافة إلى قائد المركبة، لتقليل المخالطة إلى الحد الأدنى".

وذكر أن القرارت "لا تشمل منع الدخول والخروج الفئات المستثناة من منسوبي القطاعات الحيوية في القطاعين العام والخاص، الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع".

بالإضافة إلى ذلك، ناشدت وزارة الداخلية جميع المواطنين والمقيمين باستخدام خدمات التوصيل السريعة عن طريق تطبيقات الأجهزة الذكية، لطلب الاحتياجات الغذائية والدوائية وغيرها من السلع والخدمات المستثناة وتوصيلها إلى المنازل.

وأكدت الوزارة للمواطنين أن هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة ومنع انتشار فيروس "كورونا"، وأنها تخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية المختصة.

كما دعت الجميع لاستشعار مسؤولياتهم الفردية والالتزام بالتوجيهات، والتقيد بإجراءات العزل تحقيقا للمصلحة العامة.