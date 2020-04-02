الرقابة الصحية في كربلاء تتلف طنا ونصف الطن من المواد الغذائية وتغلق عدة محال... صور

أعلنت دائرة صحة محافظة كربلاء العراقية، اليوم الخميس، أن شعبة الرقابة الصحية لقطاع الحر تمكنت من ضبط وإتلاف طن ونصف الطن من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك أمس الأربعاء.

وقال مدير الشعبة الدكتور أحمد ساجد العبودي، في بيان نشرته وزارة الصحة العراقية على صفحتها الرسمية في "فيسبوك": إن الفرق الرقابية الصحية تمكنت من ضبط واتلاف كمية كبيرة من المواد الغذائية الصلبة، مبينا إنه تم حجز المواد لثبوت عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري بسبب انتهاء الصلاحية أو سوء الخزن.

وأضاف العبودي، إنه تم إتلاف المواد الغذائية وفق محاضر رسمية بموجب نظام الأغذية رقم (4) لسنة 2011 وحسب قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981، وبحضور أصحاب العلاقة، وأشار إلى أنه تم غلق (12) محلا مخالفاً للإرشادات الصحية التي شرعت بها الدائره مؤخراً، بغية تطبيقها للحد من ظاهرة انتشار الفيروس الوبائي.

وأعلنت محافظة كربلاء، أمس الأربعاء، منع دخول شاحنات تحمل "ألبان إيرانية" إلى المحافظة، وذلك ضمن إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا.