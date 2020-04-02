الحكومة السورية تزيد فترة حظر التجوال في أيام محددة من الاسبوع

أعلنت الحكومة السورية، اليوم الخميس، زيادة فترة حظر التجوال في أيام محددة من الأسبوع بهدف منع انتشار فيروس كورونا.

وبحسب وكالة "سانا" فقد قرر الفريق الحكومي المعني باستراتيجية التصدي لوباء كورونا، "حظر تجول المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع من الساعة 12:00 ظهراً وحتى الساعة 06:00 من صباح اليوم التالي اعتباراً من تاريخه وحتى إشعار آخر".

ويأتي قرار الحكومة السورية بعد يوم واحد من إعلان عزل مدينة منين في ريف دمشق بسبب مخاوف من انتشار المرض في البلدة.

وقال وزير الصحة السوري نزار يازجي أمس الأربعاء: "تم الطلب من السلطات المعنية تطبيق العزل لبلدة منين بريف دمشق لوجود حالة وفاة لامرأة من البلدة بفيروس كورونا (وهي واحدة من الحالات العشر المسجلة في سورية) ونظراً لعدم التزام عائلتها بالعزل وقيامهم بالبيع في محل تجاري للناس".

بدوره قال رئيس بلدية منين بريف دمشق عبد الغني قاسم: "تم اليوم (أمس الأربعاء) في بلدة منين دفن المتوفاة بفيروس كورونا، بإشراف طاقم من وزارة الصحة باللباس الواقي الكامل".

وأضاف: "المتوفاة هي إحدى الوفيتين اللتين أعلنت عنهما وزارة الصحة في وقت سابق، مشيرا: "تم تطبيق الحجر الصحي على أقارب وجميع مخالطي المصابة ضمن منازلهم لمدة 15 يوماً، في حين تم العمل على تخفيض حركة الأهالي ضمن البلدة، بإشراف والتعاون مع فريق من وزارة الصحة".