الإمارات تعين محافظا جديدا للبنك المركزي

قرر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة تعيين عبد الحميد سعيد محافظا جديدا للبنك المركزي، حسبما ذكره مكتب الاتصال الحكومي في تدوينة على "تويتر".

وذكرت "رويترز" أن عبد الحميد سعيد يحل بهذا القرار محل مبارك راشد المنصوري الذي تولى قيادة المؤسسة منذ 2014.

وترتبط السياسة النقدية للإمارات ارتباطا وثيقا بسياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي نظرا للربط القائم منذ فترة طويلة للعملة المحلية الدرهم بالدولار.

في سياق آخر، قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن أزمة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، لها أبعاد اقتصادية واجتماعية.

وشدد قرقاش على ضرورة أن يكون شعار كل شخص في هذا الوقت هو العطاء في العمل والبقاء في المنزل، إذا كان ذلك ممكنا.

وكتب: "عطاء في عملي وسلامة في بيتي... يمثل التوجه المتوازن والسليم في الجمع بين الوقاية المجتمعية واستدامة الأعمال"، مضيفا: "لابد لنا من المواءمة الدقيقة بين الهدفين للتصدي لهذا التحدي".

ويبلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، في الإمارات 814 حالة، حسب وكالة الأنباء الإماراتية، بينهم حالتي وفاة.