العراق يعلن ارتفاع الوفيات جراء كورونا إلى 54 والإصابات إلى 772

بغداد – سبوتنيك. وأكدت السلطات الصحية أنه تم تسجيل 44 إصابة جديدة اليوم، الخميس، ليرتفع الإجمالي إلى 54 وفاة، و772 إصابة.

وقالت وزارة الصحة العراقية، في بيان اليوم الخميس: "تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالتي وفاة ليصبح إجمالي عدد الإصابات 772 إصابة وإجمالي الوفيات 54".

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية العراقية، أمس الأربعاء، تسيير رحلتين استثنائيتين لإعادة 400 عراقي عالقين في الهند.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، على صفحته الرسمية في "تويتر": "وزارة الخارجية العراقية وبالتنسيق مع خلية الأزمة ووزارة النقل وبمتابعة السيد وزير الخارجية وسفارة جمهورية العراق في نيودلهي، وبحضور السيد السفير والكادر الدبلوماسي تسير رحلتين للخطوط الجوية العراقية لإعادة المواطنين العراقيين العالقين في الهند، وعلى متنها نحو 400 مواطن".

يشار إلى أن الخطوط الجوية العراقية سيرت، يوم الأحد الماضي، رحلة جوية استثنائية لإجلاء المواطنين العراقيين العالقين في روسيا وإعادتهم إلى البلاد.

يذكر أن وزير النقل وجه الناقل الوطني بتهيئة أسطولها لتنفيذ الرحلات الاستثنائية المباشرة وإعادة العراقيين الذين غادروا البلاد خلال الأشهر الثلاثة الماضية ولم يتمكنوا من العودة بسبب إيقاف حركة الطيران وفق قرارات لجنة الأمر الديواني (55) لسنة 2020.

وزارة الخارجية @Iraqimofa وبالتنسيق مع خلية الأزمة ووزارة النقل وبمتابعة السيد وزير الخارجية وسفارة جمهورية العراق في نيودلهي وبحضور السيد السفير والكادر الدبلوماسي تسير رحلتين للخطوط الجوية العراقية لإعادة المواطنين العراقيين العالقين في الهند، وعلى متنها نحو (400) مواطن. pic.twitter.com/lMVhw0KlqM — د. احمد الصحاف | Dr. Ahmad Al-Sahaf (@DrAhmedalshaf) April 1, 2020

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي كانت تحتل المركز الأول عالميا بأكثر من 81 ألف إصابة، حتى تجاوزتها الولايات المتحدة الأمريكية، التي أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 215 ألف مصاب وأكثر من 5100 حالة وفاة، تليها إيطاليا، في المرتبة الثانية بأكثر من 110 آلاف إصابة، وأكثر من 13 ألف حالة وفاة، وفقا لإحصائيات اليوم الخميس.