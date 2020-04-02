السعودية تدعو إلى عقد اجتماع عاجل لدول "أوبك+" لإعادة التوازن لسوق النفط

دعت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، إلى عقد اجتماع عاجل لدول "أوبك +" للتوصل لاتفاق يعيد التوازن لسوق النفط.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، أشارت السعودية إلى ما بذلته خلال الفترة الماضية من جهود للوصول إلى اتفاق في مجموعة (أوبك +) لإعادة التوازن في سوق النفط، حيث قامت بحشد التأييد لذلك من 22 دولة، من دول (أوبك +) إلا أنه تعذر الوصول إلى اتفاق لعدم الحصول على الإجماع.

#عاجل

المملكة تدعو إلى عقد اجتماع عاجل لدول أوبك+ ومجموعة من الدول الأخرى، سعياً للوصول إلى اتفاق عادل يعيد التوازن المنشود للأسواق البترولية.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) April 2, 2020

وتدعو المملكة إلى عقد اجتماع عاجل لدول أوبك+ ومجموعة من الدول الأخرى، بهدف السعي للوصول إلى اتفاق عادل يعيد التوازن المنشود للأسواق البترولية، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية (واس).

وتأتي هذه الدعوة في إطار سعي المملكة الدائم في دعم الاقتصاد العالمي في هذا الظرف الاستثنائي وتقديراً لطلب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب.

ومنذ قليل، تلقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لبحث أوضاع سوق الطاقة في العالم.

وأعقب هذا الاتصال دعوة المملكة لعقد اجتماع طارئ لدول "أوبك +" من أجل إيجاد حل لأزمة حرب أسعار النفط العالمية.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، فشلت منظمة "أوبك" في التوصل لاتفاق مع عدد من المنتجين المستقلين، على رأسهم روسيا، حول اتفاق جديد لكبح الإمدادات وضبط الأسعار.

وتسبب ذلك في انهيار أسعار النفط بشكل حاد، حيث نزلت 45 % منذ بداية الشهر الجاري مع تزايد المخاوف من عودة فائض المعروض العالمي وتراجع الطلب.

وكان ترامب قد أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم 31 مارس، واتفقا على أن أسعار النفط الحالية في سوق النفط ليست في مصلحة البلدين.

وأعقبها تصريحات للرئيس الأمريكي قال فيها إن روسيا والمملكة العربية السعودية ستحلان خلافاتهما بشأن قضية أسعار النفط في الأيام القليلة المقبلة.