ترامب: تحدثت مع صديقي ولي العهد السعودي وأتوقع خفضا كبيرا في إنتاج النفط

بحث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أوضاع أسواق النفط العالمية.

القاهرة - سبوتنيك. وأعرب ترامب عن أمله أن تخفض السعودية وروسيا إنتاجهما من النفط بمقدار 10 ملايين برميل، وذلك على خلفية أزمة أسعار النفط العالمية.

وقال ترامب، في تغريدة على "تويتر" اليوم الخميس "تحدثت للتو مع صديقي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي تحدث مع الرئيس الروسي [فلاديمير] بوتين، وأتوقع وآمل أن يخفضا إنتاجهما بنحو 10 ملايين برميل، وربما أكثر من ذلك بكثير، إذا حدث ذلك، سيكون رائع لصناعة النفط والغاز!".

وأتبع ترامب هذه التغريدة بأخرى ليعلن "أن خفض السعودية وروسيا لإنتاج النفط قد يكون بمقدار 15 مليون برميل".

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم أنه خلال الاتصال الهاتفي بين ولي العهد السعودي وترامب ناقشا "عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وأبرزها أوضاع أسواق الطاقة في العالم".

وفي سياق متصل، نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حول أسعار النفط.

وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك"، في رد على سؤال عن إجراء هذا الاتصال الهاتفي: "لا، لم يحدث".

وقال الكرملين في وقت سابق من اليوم الخميس، إن الدول المنتجة للنفط لم تبحث أي اتفاقات محددة أو مجردة بخلاف صيغة اتفاق أوبك+ لكبح الإمدادات الذي انتهى أجله في نهاية الشهر الماضي.

وانخفضت أسعار النفط بنحو النصف منذ أخفقت أوبك ومنتجون كبار آخرون من بينهم روسيا الشهر الماضي في تمديد اتفاقهم بشأن الإنتاج.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين خلال مؤتمر صحفي يومي عبر الهاتف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث عدة مرات يوميا عبر الهاتف مع وزير الطاقة ألكسندر نوفاك لمناقشة سوق النفط العالمية وسوق الوقود المحلية.