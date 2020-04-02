السعودية تسجل 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا

سجلت المملكة العربية السعودية 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

ذكرت ذلك وزارة الصحة السعودية على صفحتها الرسمي في "تويتر"، اليوم الخميس، مشيرة إلى تسجيل 165 إصابة جديدة.

وكتبت: "تسجيل 165 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وتسجيل 5 حالات وفيات، وتسجيل 64 حالة تعافي ليصبح مجموع الحالات المتعافية 328 حالة".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، اليوم الخميس، قوله إنه تم منع التجول في مدينتي مكة والمدينة على مدى 24 ساعة يوميا اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر.

#الصحة تعلن عن تسجيل (165) حالة إصابة جديدة بفيروس #كورونا الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (5) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (64) حالة تعافي ليصبح مجموع الحالات المتعافية (328) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/6GobLJG5EA — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) April 2, 2020

وكانت حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد، حتى أمس الثلاثاء، في المملكة 1563 حالة منذ ظهور الوباء العالمي.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 981 ألف مصاب، بينهم أكثر من 50 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 206 ألف مصاب.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي كانت تحتل المركز الأول عالميا بأكثر من 81 ألف إصابة، حتى تجاوزتها الولايات المتحدة الأمريكية، التي أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 226 ألف مصاب وأكثر من 5300 حالة وفاة، تليها إيطاليا، في المرتبة الثانية بأكثر من 115 ألف إصابة، ونحو 14 ألف حالة وفاة، وفقا لإحصائيات اليوم الخميس.